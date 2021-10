OM - PSG : Pochettino s'exprime sur le Clasico, la tactique ou encore Neymar

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le Clasico, un match à part

"Chaque equipe arrive avec sa dynamique. Les victoires contre Angers et Leipzig nous ont fait du bien. Ce sont des matches différents. Chaque derby a son histoire. Un PSG-OM, c’est plus que trois points. Il y a de la fierté et de l’émotion ! Il faut le gagner ! Si on joue bien, c’est positif, mais le plus important, c’est la victoire ! C’est un match spécial, qui est historique. Dans nos têtes, la seule idée que l’on a c’est de gagner ! On est focalisé sur ce match, pas sur le passé et cette série de dix ans sans défaite au Vélodrome."

La défense à trois

"C’est un système qu’on a déjà utilisé dans des expériences passées. On doit s’adapter aux profils de nos joueurs. Face à Leipzig, on a décidé de mettre en place ce système avec succès. Notre friabilité défensive ? L’objectif dans le football, c’est de marquer plus de buts que l’adversaire ! Il faut aussi trouver de l’équilibre ! On travaille sur la cohésion de groupe."

Icardi et Neymar dans le groupe

"Icardi est un joueur très fort mentalement ! Il s’est entraîné avec nous avant Leipzig. Il a le soutien du président et tout le staff. Il est à la disposition du groupe pour le match contre Marseille. Neymar est disponible pour le match de demain."

