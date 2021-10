OM - PSG : un coéquipier de Neymar l'a insulté comme Alvaro

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Alors que se profile un OM-PSG qui sent la poudre ce dimanche, on se souvient qu'il y a douze mois, l'OM était venu s'imposer au Parc des Princes (1-0) dans un contexte des plus tendus. La rencontre s'était terminée avec 5 expulsions et 14 cartons jaunes, la plupart ayant été dégainés après une grosse altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Le Brésilien jure avoir entendu l'Espagnol proférer des insultes racistes, ce dernier prétend avoir dit "bobo", que l'on peut traduire par "abruti" ou "imbécile".

Eh bien, cette insulte est revenue cette semaine aux oreilles de Neymar. Et elle a été proférée par… son coéquipier Ander Herrera ! A la fin d'un entraînement, le milieu de terrain espagnol a défié Kylian Mbappé à un jeu consistant à faire entrer le ballon dans un baril. Il allait y arriver mais Neymar est arrivé et à dégager le ballon de la tête. Furieux, Herrera lui a lancé : “Que me estoy jugando dinero, bobo !” ("Mais je suis en train de jouer de l'argent, imbécile !"). Pas d'embrouille cette fois-ci, le Brésilien, fier de sa blague, est reparti tout sourire.