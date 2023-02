OM - PSG : un malaise entre Verratti et une partie du vestiaire révélé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Après Luis Campos contre Neymar et Marquinhos, après les tauliers du vestiaire contre les recrues, voici Marco Verratti contre les jeunes de l'effectif. Tout va bien au PSG ! Dans son édition du jour, L'Equipe révèle que le milieu de terrain italien supporte mal le comportement de certains de ses coéquipiers les moins expérimentés et que ce serait l'une des raisons qui font qu'il est moins influent actuellement.

"Une forme de lassitude semble parfois le gagner. En privé, il lui arrive de trouver que certains jeunes s'égarent et mériteraient d'être recadrés, comme Zlatan Ibrahimovic avait pu le faire avec lui en son temps. Mais lui ne se sent pas capable d'être le cadre qui hausse le ton. En interne, au club, on évoque aussi un petit déficit physique qui se justifie par le fait que le champion d'Europe 2021 n'a pas pu enchaîner en raison d'une blessure à la cuisse en janvier."