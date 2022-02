OM, PSG : Valbuena encense le FC Nantes et se paye Verratti et Leonardo !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sur RMC, Mathieu Valbuena est revenu sur les critiques de Marco Verratti et Leonardo envers l'arbitrage de M. Lesage lors de ladéfaite du PSG à Nantes (1-3). Selon l'ancien marseillais, l'Italien et le Brésilien ont manqué de fair play... « Le PSG est tombé sur une grosse équipe de Nantes qui a mérité sa victoire, et j’aurais aimé qu’à la fin du match, Leonardo comme Verratti le disent, même s’ils l’ont un peu dit », a commenté Valbuena.

« Je trouve ça petit »

Avant d'ajouter : « Des erreurs, monsieur Lesage en a fait, il n’y a aucun problème. Sur le penalty de Mbappé, il doit y avoir deuxième jaune et donc rouge. Il y a aussi l’histoire du temps additionnel… Mais il faut que Verratti arrête à un moment donné de parler comme ça. Il ne fait que de parler sur le terrain. Je n’ai rien contre lui, c’est un super joueur, mais quand le PSG a eu des avantages, en obtenant un penalty contre Lyon par exemple, il y a au final une balance. Tu perds, tu te tais, et tu te remets en question. Je trouve ça petit. J’aurais aimé que les joueurs et Leonardo se fassent petits. C’est ce que je reproche à ce genre de sorties. Oui l’arbitre a fait des erreurs, mais le PSG a aussi été avantagé dans des matchs précédents. Et on n’a pas entendu les Parisiens. »

