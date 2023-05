OM, RC Lens, PSG : une grande nouvelle est tombée en vue de la Ligue des champions

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le football français peut sabler le champagne. Avec la défaite de l’AZ Alkmaar hier sur la pelouse de West Ham (1-2), hier en demi-finales aller de la Ligue Europa Conférence, la France est assurée de terminer cinquième au classement général de l’indice UEFA au terme de cette saison et de bénéficier de quatre clubs en Ligue des champions en 2024-2025, pour la première édition de la nouvelle formule de l’épreuve. Avec sa marge de 1,264 point, elle ne peut en effet plus être dépassée par les Pays-Bas, son premier poursuivant, même si Alkmaar parvient à éliminer les Hammers puis à remporter la finale. Au lieu d’avoir trois représentants en C1, comme c’était jusqu’à présent le cas, la France en détiendra donc un de plus.