OM : Sampaoli a choisi entre Lopez et Mandanda pour le titulaire face à Qarabag

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La priorité entre la Ligue 1 et la Ligue Europa Conférence

"On pense qu'on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous."

La pression

"C'est la vie d'un coach que survivre car ce sont les résultats qui dirigent et nous guident. Si on arrive pas à gagner, on devient coupable de ce qui se passe sur le terrain. On joue notre place à chaque match. La sensation a toujours été la même partout où je suis passé, consolider notre idée de jeu, mais après ce sont les résultats qui font tout."

Qarabag

"L'objectif, c'est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n'ai jamais affronté. Qarabag, c'est l'équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c'est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu'où on est capable d'aller dans cette compétition et en Ligue 1. Les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche."

Lopez ou Mandanda titulaire ?

"Oui, on pense que Steve Mandanda est apte à retrouver les terrains. C'est un des joueurs qui peut profiter de cette compétition avec le calendrier chargé."

Le match retour

"Ce sera une expérience pour tout le monde, nous aussi. C'est pour ça que je dis qu'affronter cette équipe de Qarabag chez eux, avec des joueurs internationaux qui ont l'habitude de ce genre de match ça va être un challenge, c'est pour ça que je dis que la grande difficulté ça va être le faible temps de préparation entre les deux matchs, surtout qu'on a un match de Ligue 1 entre temps où on joue une qualification en Ligue des Champions."

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #OMQFK



🎙 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 sont en direct sur notre chaîne @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 16, 2022