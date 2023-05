OM : une attitude de Tudor a fait tiquer ses dirigeants et le vestiaire marseillais

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L’avenir d’Igor Tudor ne tient plus qu’à un fil. Si, en interne, l’envie en haut lieu semble de vouloir aller au bout d’un contrat qui expire en juin 2024, les rumeurs venues d’un retour en Italie ne plaident pas en faveur de cette thèse. Pas plus que l’étrange mutisme du technicien croate sur son futur personnel. Lancé sur le sujet au sortir de la défaite de l’OM au Vélodrome conter Brest samedi soir (1-2), Tudor a laissé planer le doute en renvoyant sur une réunion avec ses dirigeants ces prochains jours.

Tudor a fait tiquer Rongier & Co

Selon L’Équipe, cette façon de ne pas se positionner n’a pas échappé à la direction marseillaise, qui l’a toujours soutenu. Au sein du vestiaire, ses joueurs ne partagent pas tout à fait son avis sur la réussite de la saison... à commencer par le capitaine Valentin Rongier, qui l’a reconnu samedi soir. En résumé, cette troisième place, synonyme de troisième tour préliminaire de Ligue des champions, est une forme d’échec parce que les attentes sont forcément plus hautes à Marseille. Et peut-être aussi parce que l’OM de Jorge Sampaoli avait fait mieux un an plus tôt avec une place de dauphin du PSG à son actif.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si Igor Tudor estime que la saison de l’Olympique de Marseille aura été de qualité, certains en interne ne pensent pas la même chose que lui. Dont son propre capitaine Valentin Rongier, qui ne s’en cache même pas en public.

Bastien Aubert

Rédacteur