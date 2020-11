PSG : Pierre Ménès vole au secours de Mbappé... et l'envoie au Real Madrid !

Dans le football français, Pierre Ménès est connu pour ses saillies verbales. Cette fois, le journaliste de Canal + a tenu à prendre la défense de Kylian Mbappé. Sur le plateau du Canal Football Club, il a expliqué que le jeu du PSG n'était pas adapté au champion du monde 2018 : "C’est un attaquant, un attaquant est en bout de chaîne. Le ballon ne lui arrive pas… Je vais prendre un exemple d’un de ses buts à Nîmes lorsque Rafinha lui fait cette superbe passe. Il dribble Reynet et marque. Je suis désolé, depuis cette passe là, Mbappé n’a pas eu un ballon dans ce genre là et dans le sens de jeu."

Avant de poursuivre qu'à Nantes, Kylian Mbappé a souffert de l'absence de Neymar : "Pas assez bien accompagné ? Par moments, se justifie Ménès. Quand en plus il n’y a pas Neymar qui est son pourvoyeur de ballons numéro un… Quand Neymar n’est pas là, il décroche un peu plus, il touche plus le ballon, fait plus jouer les autres alors que lorsque Neymar est là, il est plus concentré sur son rôle de finisseur."

Pour finir, Ménès estime que la Ligue 1 saura savourer le talent de l'international français une fois qu'il sera parti... au Real Madrid : "Je trouve toujours dommage qu’à chaque fois qu’il ne marque pas, qu’il se fasse allumer, et que le jour où il sera au Real Madrid on le trouvera formidable." En fin de contrat en 2022, Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG et rêverait toujours de rejoindre la Maison Blanche.