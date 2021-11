PSG : 2 forfaits confirmés pour le choc contre Manchester City

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Finale du groupe A de Champions League, le choc entre Manchester City et le Paris Saint-Germain se disputera ce soir sans deux tauliers du club de la capitale. Qui plus est, deux éléments évoluant dans un secteur clef du jeu quand on affronte une formation de Pep Guardiola, le milieu de terrain. Ces deux joueurs sont Marco Verratti et Georginio Wijnaldum.

L'Italien souffre toujours de la hanche alors que le Néerlandais a une gêne à un genou. Un vrai coup dur pour Mauricio Pochettino car le premier aurait permis de mieux faire tourner le ballon et que l'ancien joueur de Liverpool est un habitué des joutes avec les écuries de la Premier League. Son impact physique aurait été essentiel pour le PSG ce soir.

🚨 Verratti 🇮🇹 et Wijnaldum 🇳🇱 forfaits pour Manchester City



Le détail de leurs blessures ➡️ https://t.co/LWqE5R6vCi#MCIPSG #UCL pic.twitter.com/WYdq1eSiDj — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 24, 2021