PSG : 3 grosses surprises contre Bruges, Messi & Co écopent d'un avertissement salé !

Mauricio Pochettino a dévoilé son groupe pour les grands débuts du PSG demain à Bruges en Ligue des champions. Si tous les cracks de l’effectif sont présents pour ce choc européen, un petit nouveau s’est invité dans la liste de l’entraîneur argentin : Teddy Alloh.

Âgé de 19 ans, l’intéressé évolue au poste de latéral gauche et voit ici sa première convocation officielle avec l’équipe fanion. Deux autres jeunes pousses l’accompagneront en Belgique : le milieu défensif Nathan Bitumazala (18 ans) et du défenseur central El Chadaille Bitshiabu (16 ans). La présence du milieu Junior Dina Ebimbe (20 ans) est plus fréquente, donc anecdotique.

Wijnaldum met en garde les stars du PSG

Pour cette grande première de la saison en C1, Georginio Wijnaldum (30 ans) s’est servi de son expérience à Liverpool pour évoquer l’importance du collectif dans les rangs du PSG. Celui-ci a quelquefois été pointé du doigt, et le trident Messi-Neymar-Mbappé suscite encore quelques doutes au sujet de sa complémentarité supposée.

« Ce n'est pas parce qu'on a un tel effectif qu'on va automatiquement remporter la C1. Même avec tous ces grands joueurs, on va devoir former et se comporter en équipe, a expliqué cet ancien vainqueur de la compétition en 2019 avec les Reds. Quand on regarde le palmarès, ce n'est pas toujours l'équipe avec les meilleures individualités qui l'emporte. Il faut jouer en équipe. Quand on l'a gagnée avec Liverpool, on avait affronté le PSG et le Barça, et ils avaient vraiment de très belles équipes. Mais on avait un collectif supérieur et c'est ce qui a fait la différence. On a des joueurs incroyables, mais on doit devenir une équipe incroyable. »

