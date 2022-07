PSG - FC Nantes : 8 Parisiens absents pour le Trophée des champions, Mukiele dans le groupe

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le PSG a dévoilé son groupe de 22 joueurs pour aller chercher son premier titre de la saison en disputant le Trophée des Champions à Tel Aviv face au FC Nantes, ce dimanche à 20h, heure française. Le groupe comporte quelques surprises comme le dernier arrivé Nordi Mukiele, ou encore le tout jeune Warren Zaïre-Emery, 16 ans seulement, qui a épaté tout le monde lors de la préparation du PSG, en particulier son nouveau coach Christophe Galtier.

Peu de solutions en attaque

Les deux prodiges français Kylian Mbappe et Hugo Ekitike ne participeront pas au match. Mbappe est suspendu pour avoir accumulé 3 cartons jaunes en moins de 10 matches en fin de saison dernière. Quant à la jeune recrue arrivée du Stade de Reims, il s'agit d'un choix de Christophe Galtier. Le jeune attaquant n'avait pas participé à la préparation du groupe au Japon et était resté s'entraîner au Camp des loges avec les indésirables.

Les indésirables une nouvelles fois écartés.

Ces "lofteurs", du PSG ont été triés sur le volet par Galtier et son staff et resteront eux aussi à Paris. Layvin Kurzawa, Rafinha, Julian Draxler, Ander Herrera, mais aussi Georgino Wijnaldum et Thilo Kehrer, tous deux en instance de départ respectivement vers Rome et Séville, sont évincés du collectif parisien.