PSG : à Manchester United, Cristiano Ronaldo met déjà une double claque cuisante à Messi

La rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourrait durer toute une vie, les amoureux du ballon rond ne s’en lasseraient jamais. Lancés dans une quête de records absolus depuis plus de 15 ans, les deux meilleurs joueurs du monde continuent leur mano-a-mano à distance.

En ce début de saison, force est de constater que le nouvel arrivant à Manchester United a pris le dessus sur le neo-crack du PSG. En scorant devant West Ham ce week-end, CR7 (479) est ainsi devenu encore un peu plus le meilleur buteur de l’histoire dans les 5 grands championnats européens devant Messi (474).

CR7 explose le classement de Forbes

Si sa première claque sur Messi est donc signée au niveau purement statistique, Cristiano Ronaldo ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a poursuivi son travail de sape dans celui des finances. Selon les estimations de Forbes, le Portugais de 36 ans a ainsi dépassé son rival argentin, désormais deuxième devant Neymar et Kylian Mbappé au PSG. L’attaquant de Manchester United touche 107 millions d’euros par an, dont 60 de salaires et de primes. Le tout avant impôts.

Le reste provient de ses nombreux partenariats avec Nike, Herbalife, Clear et son portefeuille de marques CR7 (parfums, sous-vêtements, lunettes, hôtels, gymnases, etc). En signant au PSG, Messi lui gagnera près de 64 millions d’euros en paie et primes, avant impôts. Neymar complète le podium avec 81 millions d’euros de revenus (dont 64 de salaire avant impôts, comme Messi). Mbappé occupe la 4e position du classement avec 37 millions d’euros perçus chaque saison (dont 24 millions de salaires avant impôts).

