PSG : à peine arrivé à Al-Nassr, Ronaldo devrait affronter Messi, Neymar et Mbappé !

C'est donc officiel, Cristiano Ronaldo s'est engagé jusqu'en 2025 avec Al-Nassr. Il y sera entraîné par Rudi Garcia et tentera de porter une équipe actuellement 2e à son premier titre de champion d'Arabie Saoudite depuis 2019. Pour ce qui est de son salaire, CBS assure qu'il sera de 70 M€ par saison, ce qui est déjà colossal. Le différentiel avec les 200 M€ évoqués par plusieurs médias, dont L'Equipe, se trouvant peut-être dans son rôle d'ambassadeur pour la Coupe du monde 2030... que le Portugal souhaite également organiser !

On ne sait pas encore quand CR7 fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs jaune et bleu. Al-Nassr joue ainsi dès ce soir contre Al Khaleej Saihat. Mais il pourrait affronter Lionel Messi dès le 19 janvier ! En effet, le PSG pourrait disputer un match amical à cette date en Arabie Saoudite face à une sélection des meilleurs joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal. Ce serait sans doute la dernière chance de voir CR7 face à La Pulga après des années à nous émerveiller en Liga. Cette opposition doit cependant encore être confirmée par le PSG, dont le calendrier sera chargé en janvier.