PSG : à Toulouse, la lumière est encore venue de Neymar !

Tenu en échec par Monaco (1-1) le week-end dernier, le PSG devait se racheter ce soir à Toulouse et il y est parvenu puisqu'il s'est imposé (3-0). Mais l'accouchement a été assez difficile. En effet, les Parisiens ont longtemps buté sur Dupé, le portier du Téfécé, qui a multiplié les parades en début de rencontre.

Et de 7 pour Neymar

L'ancien nantais a tour à tour mis en échec Mbappé (2e, 12e, 37e), Messi (2e, 25e, 37e) et Neymar (16e). Mais le Brésilien a ouvert le score en fin de première mi-temps sur une ouverture de Messi, après une action initiée par Verratti et Mbappé (37e). Le 7e but de Neymar cette saison, son 109e pour le PSG. L'ancien du Barça totalise 9 buts et 6 passes décisives depuis le début de saison en comptant le Trophée des champions. Enorme ! Avec cette réalisation, Neymar rejoint Pauleta à la quatrième place des meilleurs buteurs de l'histoire du club derrière Zlatan Ibrahimovic (156 buts), Kylian Mbappé (176 buts) et Edinson Cavani (200 buts).

Messi double passeur et Mbappé buteur face à un Dupé record

En deuxième mi-temps, la connexion entre la MMN a encore bien fonctionné. Après un nouvel exploit de Dupé sur un coup franc de Messi (49e), c'est Mbappé qui a doublé la mise sur un caviar de Messi (50e) avant d'être privé du doublé par un impeccable Dupé (73e), encore à la parade devant Ekitike (81e) mais battu une 3e fois par Bernat suite à une frappe de Mbappé repoussée par le poteau (90e). Une victoire tranquille pour Paris, face à des promus toulousains qui peuvent remercier Dupé de leur avoir évité une addition salée. L'ancien nantais a réalisé 17 arrêts dans ce match, un record en L1 !