PSG : affaire Gueye, le gros coup de gueule de Jérôme Rothen

Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

L'affaire fait beaucoup parler : Idrissa Gueye n'était pas présent lors du match Montpellier-PSG (0-4) samedi et le Sénégalais aurait choisi de déclarer forfait pour ne pas s'associer à la journée de lutte contre l'homophobie. Cela avait déjà été le cas l'an dernier...

Jérôme Rothen n'y est pas allé de main morte sur RMC et il s'en est pris à la direction du club de la capitale... « Ce club est une véritable serpillère. Où est le président pour taper du poing sur la table et dire que ce que Gueye a fait est inadmissible ? », a-t-il pesté. Le PSG a simplement fait savoir que « la décision prise par Idrissa Gueye samedi est une décision individuelle », en ajoutant : « Idrissa Gueye n’était pas dans le groupe pour des raisons personnelles et individuelles ».

🔴🔵 Le gros coup de gueule de Jérôme Rothen sur "l'affaire Gueye" : "Ce club est une véritable serpillère. Où est le président pour taper du poing sur la table et dire que ce que Gueye a fait est inadmissible !" #RMCLive pic.twitter.com/s8rW1AwcmH — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 16, 2022

Laurent HESS

Rédacteur