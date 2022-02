PSG : al-Khelaïfi a allumé le Real Madrid sur fond de dossier Mbappé et Super League

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Nasser al-Khelaïfi a été interrogé hier soir juste avant le coup d'envoi de PSG-Real Madrid. Et le Qatari était en forme ! Non seulement il a divulgué le fait que Neymar allait débuter sur le banc mais il a également tendu la main à ses ultras, qui ont fustigé la direction vendredi, et surtout envoyé plusieurs piques au Real Madrid ! Des piques largement commentées en Espagne...

"Je ne vais pas le cacher, nous n'avons quasiment pas de relation avec le Real Madrid. Je ne vais pas rappeler ce qui se passe. Je crois dans un football accessible pour les petits clubs mais eux ne pensent pas la même chose." Celui qui est également le patron de l'association des clubs européens oublie que le dopage financier opéré par son pays au PSG n'a pas rendu les trophées français accessibles aux petits clubs. Visiblement, le dossier Kylian Mbappé a empoisonné les relations autrefois cordiales entre les clubs des capitales hexagonale et espagnole...

💥 Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG: "No lo voy a ocultar, casi no tenemos relación con el Real Madrid. No voy a recordar lo que pasó. Yo creo en el fútbol accesible para los clubes pequeños, ellos no piensan lo mismo"#UCL https://t.co/Js0Yuyziv2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 15, 2022