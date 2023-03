PSG : Al-Khelaïfi a déjà lancé plusieurs chantiers XXL, l’un d’eux fait déjà polémique !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Nasser Al-Khelaïfi a encore pris la déroute du PSG en Ligue des champions en pleine tête. Les observateurs n’ont en effet pas manqué de relever que le président qatarien était toujours en poste douze ans après l’arrivée de QSI à la tête du club de la capitale sans aucun sacre en C1. Présent à Munich, Al-Khelaïfi, lui, a brièvement vu les joueurs à la fin de la rencontre contre le Bayern (0-2). Selon L’Équipe, le président du PSG est apparu auprès du groupe « déçu » mais « calme », selon des témoins, arguant que l’avenir d’un club ne peut dépendre du résultat d’un match. Les rumeurs de révolution de palais qui émergent à chaque revers européen sont cette fois plus étouffées, du moins pour le moment : le PSG profite du fait que Doha est actuellement focalisé sur Manchester United. Son président, de son côté, se projette sur les défis qui attendent le PSG, du nouveau centre d’entraînement ultramoderne de Poissy au dossier stratégique du stade. Avant même l’élimination en C1, Al-Khelaïfi avait engagé une réflexion sur les pistes de travail à venir. Parmi elles : augmenter encore les recettes du club pour répondre au fair-play financier et faire évoluer l’effectif pour s’appuyer de plus en plus sur des jeunes de la maison. Autre sujet à débat : la prochaine tournée estivale du PSG. Selon RMC Sport, celle-ci pourrait encore avoir lieu au Japon... comme l’été dernier, et avait été pointée du doigt pour avoir pompé trop d’énergie aux joueurs. Le verdict sera prononcé en avril sur ce thème mais il pourrait avoir encore quelques détracteurs. La une du journal L'Équipe du samedi 11 mars#ANGFRA pic.twitter.com/Z9ZYuLHizA — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 10, 2023

Pour résumer Discret depuis l’élimination prématurée du Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-2), Nasser Al-Khelaïfi garde son énergie pour avancer sur des dossiers majeurs en coulisses.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life