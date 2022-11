PSG : Al-Khelaïfi dénonce une injustice

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

"Le monde a été si injuste envers le Qatar. Si les gens viennent voir le Qatar, les Qataris et ce que nous faisons... Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits ici. (...) Faites-moi confiance, nous faisons de notre mieux. Nous sommes de bonnes personnes, nous traitons les gens avec notre cœur et j'ai été blessé quand j'ai vu la plupart des gens parler négativement du Qatar. Ce n'est pas juste du tout", a déploré le président du Paris Saint-Germain pour Talksport.

