PSG : al-Khelaïfi déterre la hache de guerre avec le Real Madrid et le FC Barcelone

Nasser Al-Khelaïfi a la dent dure avec les dissidents qui ont voulu lancer la Super Ligue il y a plus de deux ans. Dans le viseur du président du PSG : le Real Madrid et le FC Barcelone, principaux clubs du projet concurrent à la Ligue des champions, rapidement tué dans l’œuf.

« Je l’appelle la 'Pas de Super League’ »

« Je l’appelle la 'Pas de Super League’. Personne ne veut y participer. Nous ne nous soucions pas de ce qu’ils font. Ils sont dehors, a-t-il affirmé. Avant, il y avait trois équipes, maintenant il y en a deux… (la Juventus n’est plus dans le projet contrairement au Real Madrid et au Barça, ndlr). Je ne pense pas qu’il y ait de danger. Nous nous concentrons sur l’Europe et nos clubs. Nous avons les meilleures compétitions et les plus importantes, les meilleurs joueurs. Il ne m’appartient pas de juger ce qui se passe en dehors de l’Europe. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. »

