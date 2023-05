PSG : Al-Khelaïfi et Campos sévèrement taclés par un ancien du club

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Le PSG n'a pas le droit à l'erreur ce soir sur le terrain de Troyes. Il lui faut conserver son avance (3 points) sur le RC Lens au classement et ne pas s'enfoncer davantage dans la crise. Pour y parvenir, et comme vous le savez, le club de la capitale devra faire sans Lionel Messi, suspendu quinze jours par la direction du club pour s'être rendu en Arabie saoudite sans autorisation en début de semaine.

Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre. Et que ne comprend toujours par l'ancien gardien du club, Jérôme Alonzo, interrogé à ce sujet par Le Parisien. "C’est du théâtre. Mais qui est dupe ? Pendant douze ans de QSI, les mecs font ce qu’ils veulent et ont des petites sanctions. Que Messi soit sanctionné, c’est normal. Mais quinze jours d’interdiction d’aller au Camp des Loges, cela n’a aucun sens quand on pense à tous ces joueurs qui ont trimballé le club et n’ont rien eu.

C’est bien pratique de le fracasser. Tu ne voulais pas passer pour un con en disant ‘je ne veux plus de Messi’. Et tu te jettes sur la première faute. Mais pas sûr qu’ainsi, tu ne passes quand même pas pour un con à désigner Messi comme un voyou. Le gérer comme un gosse de CFA 2 qui a mis un coup de boule à un adversaire, cela prouve que c’est toi l’incompétent."