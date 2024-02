PSG : Al-Khelaïfi explose de rage et annonce une décision radicale !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Face à la décision prise par la Mairie de Paris de refuser de vendre le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a explosé. Dans des propos rapportés par RMC en marge du Comité exécutif de l’UEFA où il a été réélu, le boss du PSG a explosé.

Al-Khelaïfi enrage d’avoir gâché 8 ans !

« C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc », a lâché le dirigeant qatarien excédé.

Et le PSG ira au-delà des mots avec des actes forts puisque, si l’on en croit le journaliste Abdellah Boulma, une réunion d’urgence aura lieu cette après-midi avec les équipes en charge du stade pour identifier la meilleure solution pour accueillir le PSG. On se dirige bel et bien vers la délocalisation tant redoutée par les supporters…

D'ailleurs, l'intéressé précise que le PSG "met également un terme à toutes les démarches d'aménagement du Parc des Princes". Si le club ne souhaitait pas en arriver là, l'intransigeance d'Anne Hidalgo a lassé QSI.

NAK envisage désormais un départ du Parc des Princes.

Il estime que le club a perdu 8 ans et déclare vouloir accélérer tous les plans liés à un déménagement. Une réunion d'urgence aura lieu cet après-midi avec l'équipe en charge du stade. #PSG — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) February 8, 2024

