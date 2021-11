PSGÂ : Al-KhelaÃ¯fi propose un deal en or Ã  l'Ã©quipe de France, l'Etat franÃ§ais grand perdantÂ ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Dans les colonnes du Parisien, Noël Le Graët (président de la FFF) a mis les pieds dans le plat en annonçant qu'il ne renouvelerait pas forcément le bail d'occupation du Stade de France pour les Bleus. Et surtout pas dans les conditions économiques actuelles négociées jusqu'en 2025. Une déclaration loin d'être anodine alors que l'Etat français doit également récupérer l'exploitation de l'écrin de Saint-Denis, cédé entre 1995 et 2025 au consortium Vinci – Bouygues, et que ce sera à lui de renégocier le deal à l'horizon 2024.

Le Parc des Princes pourrait redevenir le berceau des Bleus

Dans cette guerre des nerfs autour du « SDF », on ne peut pas dire que le PSG et Nasser Al-Khelaïfi soient d'un grand secours à l'Etat français. En effet, même s'il propose un stade plus petit (45 000 places contre 80 000), le président francilien a négocié un deal très avantageux pour le match France – Kazakhstan de samedi.

D'après L'Equipe, la FFF ne paie en effet que 330 000€ le match et le PSG reverse en prime à la FFF un pourcentage des hospitalités commercialisées. Un deal qui offre une bien meilleure rentabilité à la Fédération, qui paie 8,2 M€ par an quel que soit le nombre de matchs qu'il dispute au Stade de France (le minimum contractuel est de quatre). Comme le révèle le quotidien sportif, dans son contrat actuel avec Vinci et Bouygues, la FFF doit s'assurer d'attirer au moins 70 000 spectateurs sous peine de perdre de l'argent sur les matchs des Bleus...