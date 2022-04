PSG : accord avec CVC, Al-Khelaïfi se frotte les mains !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

La LFP a signé un accord avec le fonds d’investissement CVC pour la création d’une société commerciale. Cet accord va permettre aux clubs de Ligue 1 de recevoir un joli chèque, ce qui ravi le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui évoque l’importance de cet accord.

Lors d’une conférence à Vienne, le président du club de la capitale s’est exprimé pour la première fois depuis l’annonce : « Il y a des clubs de Ligue 1 et de deuxième division, mais aussi 14 clubs de petite et moyenne taille au sein de la Ligue 1 qui ont tous des intérêts différents. Certains pensent simplement à la façon dont ils vont payer leurs joueurs le mois prochain. Ils ne peuvent pas penser à long terme. CVC, en tant que tel, nous donne de nouvelles idées commerciales. C’est un fonds d’investissement avec de nouvelles idées et ils veulent faire de l’argent. Ils ne plaisantent pas. Tous les clubs remercient le PSG parce que nous avons beaucoup apporté à l’appel ».

Nasser Al-Khelaïfi justifie l’accord avec CVC



Pour résumer ​Pour la première fois depuis l’annonce officielle de l’accord avec la CVC, Nasser Al-Khelaïfi s’exprime sur les bénéfices de cette bonne nouvelle, lors d’une conférence à Vienne. Il souligne notamment l'importance global de cet accord.

Adam Duarte

Rédacteur