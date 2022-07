PSG : amour fou en vue entre Galtier et Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les supporters de l'ASSE le connaissent et l'apprécient. Au même titre que ceux de Lille, où encore de Nice, les trois clubs qui ont connu comme entraîneur Christophe Galtier. Au PSG, qui nourrit d'autres ambitions, la nomination du Marseillais sur le banc de touche n'a pas encore rassuré. Et les sceptiques sont même nombreux.

Demeure toutefois une évidence : partout où est passé Galtier, les joueurs ont adhéré. Et les résultats ont suivi. C'est ce que confirme l'un des deux propriétaires de l'ASSE, Bernard Caïazzo, interrogé par un média argentin sur la recette Galtier. On devine déjà de solides relations entre les joueurs parisiens et leur entraîneur.

"Christophe est une bonne personne, qui inspire de la confiance et les joueurs l'aiment beaucoup car il dit toujours la vérité. Ce n'est pas quelqu'un dont les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent car c'est une personne qui a aussi un fort caractère. Il a de bonnes relations humaines et c'est un entraîneur qui connaît le football, la technique et la tactique. Une autre qualité de Christophe est qu'il apprend chaque jour des expériences qui lui sont présentées et passe beaucoup de temps à étudier les adversaires."