PSG - Angers (2-1) : Mbappé s’affiche après la polémique, Pochettino donne encore plus la rage !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Si le PSG a arraché un succès tiré par les cheveux contre Angers (2-1), la pilule était difficile à passer pour le SCO après la rencontre. Et pour cause : sur l’action du penalty, on peut voir que Mauro Icardi fait faute sur un défenseur adverse sans que le VAR ne daigne réagir.

Au regard des images, on ne peut qu'en effet être d'accord avec lui. Même Mauricio Pochettino a validé cette réaction frustrante après la rencontre en conférence de presse. « Je n’ai pas encore revu les images de l’action. Je n’ai pas pu voir correctement s’il y avait main, penalty ou faute, je ne sais pas. Mais je comprends les sentiments d’Angers. J’ai moi-même souvent connu ces situations où les décisions sont un peu contre nous. Mais ce sont des situations de jeu », a-t-il affirmé.

La polémique, Kylian Mbappé (22 ans) s’en contrefiche. Au coup de sifflet final, l’attaquant phare du PSG a préféré signer l’image de la soirée en prenant la pose avec son grand copain Achraf Hakimi en s’allongeant dans la pelouse du Parc des Princes. Avec un but et une passe décisive, il pouvait largement se le permettre.

📷 La IMAGEN del PARTIDO.



😍 MBAPPÉ y ACHRAF celebran el GOL de la victoria del PSG TUMBADOS en el césped. #Ligue1 pic.twitter.com/geqDpFNGvj — ChiringuitoChampions (@chirichampions) October 15, 2021