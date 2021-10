PSG - Angers (2-1) : Pierre Ménès encense Mbappé et règle la polémique arbitrale

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si le PSG a arraché un succès tiré par les cheveux contre Angers (2-1), la pilule était difficile à passer pour le SCO après la rencontre. Et pour cause : sur l’action du penalty du 2-1 en fin de match, on peut voir que Mauro Icardi fait faute sur un défenseur adverse sans que le VAR ne daigne réagir !

Au regard des images, on ne peut qu'en effet être d'accord avec lui. Même Mauricio Pochettino a validé cette réaction frustrante après la rencontre en conférence de presse. « Je n’ai pas encore revu les images de l’action. Je n’ai pas pu voir correctement s’il y avait main, penalty ou faute, je ne sais pas. Mais je comprends les sentiments d’Angers. J’ai moi-même souvent connu ces situations où les décisions sont un peu contre nous. Mais ce sont des situations de jeu », a-t-il affirmé.

Pierre Ménès partage cette position et allume les arbitres. « Tout le monde le voit sur les images mais visiblement, pas nos amis du car qui ont décidé qu’il n’y avait rien alors que Thomas n’a aucun intérêt à simuler une faute à cet endroit et dans cette situation. C’est très bien la VAR, mais encore faut-il savoir s’en servir, a-t-il analysé sur Pierrot le Foot avant d’encenser le sauveur Mbappé. Au final, l’homme du match est encore une fois Mbappé, avec une prestation à un but et une passe décisive. À part lui… L’avantage, c’est qu’au bout du compte Paris a gagné et que tout le monde s’est reposé avant la Ligue des Champions. »

"Petit Paris, petite victoire"

Une prestation bien terne et un but victorieux entaché d'une erreur d'arbitrage : Paris s'en est bien sorti face à Angers hier soir, au Parc.

➡️ https://t.co/Kcy7gLGWB5 pic.twitter.com/WDvmViashu — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 15, 2021