PSG : Antonela et la famille Messi déjà pleinement heureux à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

La famille Messi nage en plein bonheur à Paris. C’est en tout cas ce que laisse entendre la compagne de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo. Une chose pas gagné après quasiment une vie entière passée à Barcelone.

Rentrée oblige, les fils Messi étaient à l’école cette semaine. Et la femme de Lionel Messi n’a pas manqué d’immortaliser le moment accompagné du message « Dernier jour d’école de la semaine, quelle fierté de voir avec quel enthousiasme et envie ils commencent dans cette nouvelle école ! Qu’est ce que nous apprenons de vous ». Le message est clair, la famille Messi semble déjà heureuse à Paris que ce soit petits et grands.