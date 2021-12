PSG : Antonella Roccuzzo fait de l'ombre à Wanda Nara lors de la cérémonie du Ballon d'Or

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Devançant Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Jorginho (Chelsea), Lionel Messi a remporté ce lundi le Ballon d’Or 2021. Pour recevoir son 7e Ballon d'Or, l'attaquant du Paris Saint-Germain était venu en compagnie de sa femme, Antonella Roccuzzo, et de leurs trois enfants, Thiago, Mateo et Ciro.

Même si la star du soir était son mari, Antonella Roccuzzo, qui portait une longue robe dorée avec un décolleté plongeant, a éclaboussé le théâtre du Châtelet de sa beauté. De quoi faire de l'ombre à Wanda Nara le temps d'une soirée.