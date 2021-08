PSG : Antonela s'échappe avec Messi pour oublier son premier casse-tête parisien

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

S'il a délaissé provisoirement sa petite famille pour participer à la « garden party » entre joueurs du PSG pour l'anniversaire d'Ander Herrera dimanche, Lionel Messi s'est vite fait pardonner. En effet, dès dimanche soir, l'Argentin a invité sa belle Antonela pour un diner en amoureux en profitant des douces nuits parisiennes. Une soirée dont Madame Messi a partagé quelques clichés sur les réseaux sociaux.

Antonela et Leo Messi à Paris pic.twitter.com/I79qwHb8Vf — FootWag (@FootWag) August 17, 2021

Il faut dire que pour Antonela ce petit moment de détente était nécessaire alors que la belle s'active depuis une semaine à trouver un nouveau cocon pour le clan Messi. Si, selon la presse argentine, l'épouse de la Pulga avait des vues sur une villa de la Cité des impressionnistes, il semblerait que le choix définitif ne soit pas fait.

Antonela ratisse la région parisienne en quête de la maison parfaite

Le Parisien rapporte en effet que plusieurs agences immobilières de luxe ont été mandatés par le clan Messi pour trouver la demeure parfaite. Une demeure en achat ou en location et à un prix « pas trop abusif ». Soucieuse de se sentir au plus vite chez elle, Antonela s'est mise en quête d'une résidence moderne, épurée, sans travaux, avec un extérieur et une piscine. Un cocon calme et discret à l'image du couple.

Regardant en priorité du côté de Neuilly-sur-Seine, dans un secteur proche du Parc des Princes, du Camp des Loges mais également des écoles internatioanales candidates pour accueillir ses enfants, Antonela Roccuzzo a notamment visité un manoir de 813 m² avec plus de 300 m² de jardin, salle de sport et piscine intérieure évalué à 25 millions d'euros ainsi qu'une imposante bâtisse de 1 300 m² avec un terrain paysager de 1 370 m² valorisé à 20 millions d'euros. Le couple Messi regarde aussi du côté de la Villa Montmorency (ex-fief de Thiago Silva) ou encore de Triel-sur-Seine où d'autres biens leur ont été proposés.