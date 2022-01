PSG : Antonella Roccuzzo commet un crime de lèse-majesté en imitant Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

On le sait, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas les meilleurs amis du monde, conséquence de l'immense rivalité qui les a opposés pendant une décennie. Néanmoins, cette rivalité a surtout été entretenue par le Portugais, qui est plutôt du genre jaloux et qui n'apprécie pas de partager la lumière. L'Argentin, lui, se satisfaisait de son coin de bonheur à Barcelone.

Et c'est tant mieux car son épouse, Antonella Roccuzzo, a été surprise en pleine imitation du fameux "suuii" de Cristiano Ronaldo lors d'une séance de sport ! La capture écran, où on la voit en l'air, jambes et bras écartés, a fait le tour de la toile et a immédiatement trouvé son public auprès des partisans de CR7. Mais non, la belle Argentine n'a pas trahi son mari. Elle était juste en plein exercice. De toute façon, il y a longtemps que le palmarès du Ballon d'Or s'est chargé de classer Ronaldo et Messi au panthéon des plus grands joueurs...

Lionel Messi's wife Antonella Roccuzzo is Ronaldo FC 😳🤯. She is doing SIUUUUU in her gym. pic.twitter.com/1Pf1NTNZE7 — AS🪄 (@TheCristianoArc) January 23, 2022