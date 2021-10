PSG : Antonella Roccuzzo et Wanda Nara s'évitent, même à un concert !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

On le sait, Lionel Messi et Mauro Icardi ne sont pas amis. Comme la plupart des Argentins, La Pulga n'a pas apprécié que son compatriote "vole" Wanda Nara alors qu'elle était en ménage avec Maxi Lopez. Cela a coûté à l'ancien attaquant de l'Inter des convocations en sélection et celui lui vaut aujourd'hui d'être plus isolé que jamais au sein du vestiaire parisien.

En effet, depuis l'arrivée de Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes sont à ses côtés tout le temps. Comme vendredi soir à La Cigale, où ils ont assisté à un concert du chanteur colombien Camilo. Les trois étaient en famille, assis les uns à côté des autres. Les Icardi étaient également présents, mais pas au même endroit dans la salle. Et quand ils sont allés saluer le chanteur à la fin du spectacle, ça n'a pas été en même temps que les Messi. Antonella Roccuzzo et Wanda Nara ne sont pas décidément pas prêtes de devenir amies !

PSG: Messi et plusieurs joueurs ont assisté à un concert à La Cigale https://t.co/Kw0TIUVsGs pic.twitter.com/fRoYaNlt8o — BFMTV People (@BFMTV_People) October 2, 2021