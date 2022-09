PSG : après Brest, Galtier a eu des explications musclées avec l’un de ses cadres

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Capitaine en l’absence de Marquinhos, laissé sur le banc, Presnel Kimpembe a vécu 20 dernières minutes cauchemardesques hier face au Stade Brestois (1-0). À la 69e minute, le défenseur central du PSG est dribblé par Noah Fadiga et le déséquilibre. Il écope d’un carton jaune et surtout Brest obtient un penalty. Heureusement pour Kimpembe et son équipe, Gianluigi Donnarumma détourne le tir d’Islam Slimani (70e), ce qui va permettre au PSG d’engranger une 6e victoire en L1 quelques minutes plus tard.

Les tourments du joueur 27 ans n’en sont pas finis pour autant puisqu’il va ainsi se blesser après un tacle non maîtrisé et très engagé sur Irvin Cardona à la 90e minute. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, Kimpembe est d’ores et déjà forfait pour les déplacements à Haïfa en Ligue des champions mercredi puis à Lyon, dimanche prochain.

« Il va passer des examens et on va attendre dans les quarante-huit heures pour connaître la gravité de sa blessure. Mais il est indisponible pour les deux prochains matches », a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse. Un peu avant, le coach du PSG avait eu des explications musclées avec Kimpembe. Dans des images captées par Canal+, on peut ainsi voir le technicien marseillais essayer de calmer son joueur, visiblement agacé par les événements. « Presko ! Presko ! Kim !», lançait-il désespéré. « Mais, je suis là, wesh ! », a ensuite lâché le défenseur francilien. Drôle d'ambiance...