PSG : après l’ASSE, le récital de Mbappé face à l’OL a aussi impacté les Girondins !

Auteur d'un doublé dimanche dernier lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais (4-2), pour le choc de la 30e journée de championnat, Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur de la saison avec 20 réalisations, a atteint le cap des 100 buts en Ligue 1.

Mbappé détrône Revelli et égale Briand

A 22 ans et 91 jours, la star parisienne est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts dans l'élite devant l'ancienne gloire de l'AS Saint-Etienne, Hervé Revelli (23 ans et 153 jours). Par ailleurs, le natif de Bondy est désormais en tête du classement des meilleurs buteurs en Ligue 1 encore en activité à égalité de buts avec l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Jimmy Briand.

A 22 ans, 3 mois, et 1 jour, @KMbappe 🇫🇷 inscrit 𝗱𝗲́𝗷𝗮̀ son 𝟭𝟬𝟬𝗲 but en @Ligue1UberEats 👏🙌 !



⏳Mais où s’arrêtera-t-il... ⌛️ ? pic.twitter.com/fW8NEns4p1 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 21, 2021