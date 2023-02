PSG : après l’OM, Galtier prend un reproche de Messi & Co en pleine tête !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Christophe Galtier est déjà dos au mur. À l’heure d’entamer une série explosive, avec plusieurs choc de haut vol à jouer, le co ach du PSG se sait doublement au pied de la montagne. En interne, les mauvais résultats en 2023 commenceraient déjà à agacer en haut lieu.

Au sein du vestiaire, l’ambiance n’est pas non plus à l’optimisme béat d’autant que Galtier les a ciblés pour la première fois publiquement hier en conférence de presse. « Sur l’état d’esprit que l’on doit mettre sur une telle rencontre (contre l’OM, mercredi), on a failli », a-t-il tonné.