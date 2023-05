PSG : après le titre, Riolo donne le coup de grâce à Galtier

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après le titre, le temps du doute. Et personne, à ce jour, ne peut garantir à Christophe Galtier, en dépit d'un titre de champion de France remporté, son maintien sur le banc de touche du PSG. Bien au contraire, les critiques sont nombreuses et peu imaginent qu'il soit encore en place dans les prochaines semaines. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo en a remis une couche. Sévèrement, même. "Galtier est complètement déconnecté, il me fait presque de la peine. C'est comme s'il parlait une langue avec des supporters en face qui ne comprennent pas.Comme si il avait vécu la saison ailleurs...Il sera marqué et essoré pendant longtemps." 🗣 @DanielRiolo sur Christophe Galtier : "Il est complètement déconnecté, il me fait presque de la peine. C'est comme s'il parlait une langue avec des supporters en face qui ne comprennent pas. pic.twitter.com/Mns81VmJkV — After Foot RMC (@AfterRMC) May 27, 2023

Pour résumer Le PSG, on le sait, a obtenu cette saison un onzième titre de champion de France. Sans que l'équipe puisse véritablement convaincre et que Christophe Galtier soit assuré de rester en place la saison prochaine. Certains observateurs n'apprécient pas.

Benjamin Danet

Rédacteur