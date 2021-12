PSG : après Messi, Ramos bave devant une autre légende du FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les supporters du Real Madrid pourraient finir par détester Sergio Ramos (35 ans). Si l’ancien capitaine de la Casa Blanca gardera toujours une relation puissante envers le club dans lequel il a tout gagné, ses dernières prises de position très marquées ne plaisent pas aux socios.

Ainsi, le défenseur central espagnol les a récemment agacés en vantant le PSG, un club dans lequel il a toujours pensé appartenir tant il se sentirait à l’aise en son sein. Ses récentes louanges à l’endroit de Lionel Messi, dépeint comme le meilleur joueur de tous les temps au nez et à la barbe de son ancien coéquipier CR7, ont aussi eu du mal à passer. Dans ce contexte, quel sera l’écho à Madrid de la dernière pensée flatteuse de Ramos à l’égard de Ronaldinho, un joueur qu’il a croisé lorsque le Brésilien faisait de l'ombre au Real lors de son passage au FC Barcelone (2003-2008) ?

« Je pense que c'est le joueur le plus magique que j'ai vu dans l'histoire du football. Je l'ai vu faire des choses que je n'ai jamais vu d'autres joueurs faire dans ma vie. Pour moi, c'était un joueur différent. Un magicien, pour tout ce qu'il faisait. Un génie. Je pense que c'était un joueur unique, a-t-il affirmé sur le site officiel du PSG. Le seul regret est qu'il ne soit pas resté plus longtemps au même niveau élevé qu'il nous a montré. Oui, j'ai toujours été inspiré par les meilleurs joueurs du monde et Ronnie était l'un des meilleurs. Je crois qu'il a laissé un héritage de ce qu'est un football différent, la samba brésilienne, la vision du jeu, la vitesse, l'explosivité, une accumulation de valeurs qu'il rassemble et que peu de joueurs ont eu dans l'histoire du foot. »

Ronaldinho vs Sergio Ramos 💨 pic.twitter.com/zjP7tqRn3c — Vines Foot (@VinesFoot) December 25, 2021