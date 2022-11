PSG : après Neymar, Galtier reçoit une deuxième mauvaise nouvelle de la Coupe du Monde !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG comptant 11 représentants en Coupe du Monde, Christophe Galtier tremble un peu plus que ses autres confrères de Ligue 1 à chaque match de ses protégés au Qatar. Il faut dire que le Mondial n'a pas démarré sous les meilleures auspices pour le coach parisien avec le forfait de Presnel Kimpembe en équipe de France et la blessure à la cheville de Neymar Jr lors de Brésil – Serbie (2-0). Ce dimanche, une nouvelle tuile est tombée sur la tête de Christophe Galtier avec la blessure de Danilo Pereira, l'un de ses trois représentants en équipe du Portugal. En effet, comme l'explique la presse portugaise présente à Doha, le milieu de terrain du PSG s'est cassé trois cotes lors d'un choc à l'entraînement ce samedi. Danilo out jusqu'à la fin du Mondial ? Danilo est d'ores et déjà forfait pour les deux prochains matchs de la Seleçcao portugaise face à l'Uruguay lundi (20 heures) et contre la Corée du Sud vendredi prochain (16 heures). Selon les prévisions les moins optimistes, Danilo pourrait être forfait pour les hypothétiques huitièmes et quart de finale de la compétition. Heureusement pour le PSG, de bonnes nouvelles sont arrivées en provenance de la sélection portugaise concernant Nuno Mendes, forfait contre le Ghana du fait de soucis musculaires mais qui devrait être apte au pire pour le troisième match face à la Corée...

