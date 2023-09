PSG : après Riolo, Domenech s'en prend à Verratti

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Après onze saisons au PSG et le record du nombre de trophées remportés (30), Marco Verratti s'attendait certainement à d'autres adieux. Mais ils sont bien rares, aujourd'hui, les supporters parisiens à qui le milieu de terrain va manquer. Daniel Riolo n'a eu de cesse de réclament le départ de celui dont l'hygiène de vie était loin d'être irréprochable et c'est aujourd'hui Raymond Domenech qui s'y colle pour lui dénier le statut de légende du club.

"On va retenir qu'il sortait beaucoup, qu'il était blessé..."

« Pour être une légende, il faut avoir quelque chose en plus, a expliqué l'ancien sélectionneur de l'équipe de France sur la plateau de La Chaîne L'Equipe. Lui, on se souvient des buts qu'ils prennent en Coupe d'Europe parce qu'il veut dribbler à chaque fois. On va se souvenir des matches qu'il n'a pas fait. On va retenir qu'il sortait beaucoup, qu'il était blessé, qu'il n'était pas toujours au niveau. Ça ne peut pas être une légende. C'est un bon joueur mais ça ne suffira pas pour qu'il égale Rai, Zlatan (Ibrahimovic) ou un autre. »

