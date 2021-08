PSG : après s’être offert Messi, Paris pique un record au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone, Lionel Messi s’est engagé en début de semaine dernière avec le Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons plus une en option. En plus de s’être offert la star argentine, le club de la capitale a battu un record digital du Barça.

En effet, avec 1,28 milliards de vues sur sa page officielle, le PSG est devenu le club sportif qui compte le plus de vues sur la plateforme Tiktok, selon les informations de Deportes&Finanzas. Nul doute que l’arrivée du sextuple Ballon d'Or dans la capitale française a permis au PSG de performer sur ce réseau social.

🚨 BREAKING NEWS/ 📲🔵🔴 @PSG_inside becomes the most viewed sport team in the world on #TikTok!



𝟏,𝟐𝟖 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐯𝐢𝐞𝐰𝐬!!! ⏯🎶🎶💃🕺 pic.twitter.com/4cZY4A1jBd