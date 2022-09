PSG : après son décolleté d’un autre monde, Wanda Nara ose un mode fluo lunaire

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Wanda Nara ne semble pas trop souffrir de son départ de Paris. Maintenant que Mauro Icardi joue à Galatasaray, la compagne de Mauro Icardi parcourt le monde en long, en large et en travers et revient régulièrement en Argentine. Moins d'une semaine après l'arrivée de son époux en Turquie, la femme d’affaires a ainsi déjà mis le cap sur son pays natal pour y passer à l'équivalent de l'émission Mask Singer. Pour la première, elle s'est présentée avec une combinaison noire et des imprimés de roses. C’est surtout son décolleté vertigineux qui a fait sensation pour booster l’audimat. Pour la deuxième émission présentée hier soir, Wanda Nara n’a pas étalé sa poitrine mais a plutôt misé sur une combinaison verte fluo de la tête aux pieds ! « Merci pour vos gentils messages sur ma première, a-t-il salué sur Instagram. Si cela vous a plu, vous ne pourrez pas perdre la suivante parce tout est vert. » On appelle ça teaser et on jurerait que ça a marché... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

Pour résumer À peine Mauro Icardi a-t-il posé ses valises à Galatasaray en Turquie que Wanda Nara est retournée en Argentine pour animer l'émission Mask Singer. Et après une première sortie vertigineuse, la belle a changé du tout au tout.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life