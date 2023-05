PSG : après son impair, Messi a reçu un accueil tranché de Mbappé & Co

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

On commence à en savoir un peu plus sur l’avenir de Lionel Messi. Présent hier soir à la cérémonie des prix Laureus, où il a été doublement récompensé, l’attaquant du PSG aurait reçu trois offres fermes : le PSG, l’Inter Milan et Al Hilal. Présent hier soir sur le plateau d’El Chiringuito, Eduardo Inda a affiché le contrat que aurait signé à Al Hilal ! Selon le document exhibé à l’antenne, le joueur de 35 ans touchera notamment un chèque rondelet de 7,5 millions d’euros par an pour devenir l’ambassadeur de l’Arabie saoudite.