Si l'attitude du défenseur saoudien Ali Albulayhi toisant Lionel Messi a pu en surprendre plus d'un mardi lors d'Argentine – Arabie Saoudite (1-2), cela s'explique sans doute par le discours d'Hervé Renard à la mi-temps.

« J'ai demandé à certains s'ils étaient venus pour prendre des photos de Messi »

Il faut dire que le sélectionneur français a su être suffisamment convaincant pour piquer l'orgueil de ses joueurs, dominés et menés lors du premier acte, qui ont pris conscience du fait qu'ils étaient plus spectateurs qu'acteurs lors de leur entrée en Coupe du Monde.

Interrogé par Eurosport sur sa causerie, Hervé Renard a reconnu avoir utilisé l'image de Lionel Messi pour motiver ses joueurs, lesquels lui ont répondu avec orgueil : « J’ai dit à tous mes joueurs qu’il fallait donner encore plus. J’ai demandé à certains s'ils étaient venus pour prendre des photos de Lionel Messi et regarder jouer les Argentins, ou pour disputer une Coupe du Monde et rendre fier leur pays. Je connais bien mes joueurs, on travaille ensemble depuis trois ans. Je sais qu’ils ont parfois besoin d’être titillés, piqués même, qu’il faut les mettre sous pression. C’est parfois usant, je l’avoue, mais ça fonctionne parfois très bien».