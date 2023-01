PSG, Argentine : Lionel Messi regrette publiquement ses propos polémiques

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le propos avait fait le buzz. En pleine Coupe du monde, au terme d'un spectaculaire quart de finale opposant l'Argentine aux Pays-Bas lorsque Lionel Messi, plutôt réservé et en pleine interview, avait apostrophé un joueur adverse. "Qué miras, bobo? Andá para allá!". Traduction : "Qu'est-ce que tu regardes, idiot? Va là-bas!" Le joueur en question était Wout Weghorst, l'attaquant néerlandais. Et le propos allait provoquer une certaine frénésie en Argentine, devenant même un produit dérivé sur des tee-shirts, tasses, verres et on en passe. Pas de quoi, pourtant, rassurer La Pulga qui a accordé un entretien à une radio argentine pour dire qu’il regrettait ses propos. "Je n’aime pas ce que j’ai fait. Il y avait beaucoup de tension. C’est sorti naturellement. Il s’était passé beaucoup de choses avec ce joueur et deux autres pendant le match. C’est sorti naturellement. Je n’aime pas cette image." ⚽️🇦🇷 Première itw de Messi post Mondial dans le très populaire programme de radio argentin @perroscalleok. Ce n’est pas une émission de sport. L’entretien de plus d’une heure a été enregistré à Paris et il est diffusé en ce moment même.https://t.co/B0grwA961T pic.twitter.com/4CBsUnwYwU — Georges Quirino Chaves (@georgesquirino) January 30, 2023

Pour résumer Lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi s'en était pris publiquement à un joueur des Pays-Bas (Wout Weghorst) lors d'une interview après le quart de finale entre les deux pays. Le milieu de terrain a depuis tenu à réagir.

