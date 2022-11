PSG, Argentine : Messi a causé une échauffourée au Mondial !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Des chants scandés par des supporteurs mexicains qui ont énervé les fans de l’Albiceleste… Une bagarre s’en est suivie entre les supporteurs des deux équipes avec des coups de poing et de pied. Les heurts n'ont pas été d'une grande violence, cependant il y a eu quelques blessés… Le match de samedi entre l'Argentine et le Mexique s'annonce déjà très chaud !

C’est la mauvaise image de jeudi ! À trois jours du match entre l’Argentine et le Mexique dans le groupe C de la Coupe du monde 2022, des supporteurs Argentins et Mexicains ont été impliqués dans une violente bagarre aux alentours du parc Al Bidda à Doha, l’une des fan zones de la FIFA. Les échauffourées sont dues à des chants contre la Pulga, “Puto Messi“, peut-on entendre sur les videos partagés sur les réseaux sociaux.

Pour résumer

