PSG, Argentine : Messi a donné des frissons à Wanda Nara et Antonella Roccuzzo !

Le premier quart de finale de la Coupe du monde 2022 est connu : Pays-Bas - Argentine. Samedi, après la facile victoire des Néerlandais contre les États-Unis (3-1), l’Albiceleste s’est imposée avec plus de douleur face à l’Australie (2-1). Lionel Messi s’est illustré en ouvrant le score et ne boudait pas son plaisir après la rencontre. « Je profite de ces moments, je vis à fond tout ce que nous sommes en train de traverser, et je suis très heureux d’avoir accompli ce petit pas de plus vers notre objectif. Ce sont des émotions incroyables, a-t-il affirmé. L’ambiance était superbe, on sent l’amour pour la sélection. On n’avait eu que trois jours de repos mais on avait beaucoup d’enthousiasme de jouer devant un public pareil, parce qu’ils nous transmettent de l’énergie. » Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara) Parmi ces ondes positives, Wanda Nara et Antonella Roccuzzo n’ont pas ménagé leurs efforts. Sur Instagram, la compagne de Mauro Icardi et sa propre femme ont en effet apporté leur soutien à l’Argentine après la qualification. Du grand art. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Bastien Aubert

Rédacteur