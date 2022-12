PSG, Argentine : Messi poussé à jouer une dernière Coupe du monde ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

On ne sait ce qu'il décidera. Mais en attendant, on imagine tout de même assez mal qu'il soit présent dans quatre ans lors de la prochaine édition de la Coupe du monde. Et pourtant. Tel est désormais le rêve de tous les supporters argentins qui espèrent, plus que tout, voir la Pulga continuer avec l'Albiceleste.

Interrogé à ce sujet, au micro de Telenoche, le sélectionneur national, Lionel Scaloni ne cache pas son espoir. Oui, Messi pourrait être là en 2026. Et peu importe qu'il fête cette année-là ses 39 ans...

"Avoir Lionel Messi est un luxe. Espérons que ce ne soit pas sa dernière Coupe du monde. On doit garder au chaud le n°10 en attendant qu’il se décide. S’il arrête on verra mais il faut garder espoir. Pour l’instant, je pense qu’on devrait lui garder une place pour la prochaine Coupe du monde s’il y a 26 joueurs…"