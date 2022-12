PSG, Argentine : Messi s'est emporté contre deux Néerlandais

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Porté une nouvelle fois par Lionel Messi, auteur d'un but et d'une passe décisive, l'Argentine est venu ce vendredi à bout des Pays-Bas aux tirs au but (2-2, 3-4 t.a.b.) en quart de finale de la Coupe du monde 2022. Un match qui a été très tendu entre les deux nations.

"Qu’est-ce que tu regardes, imbécile ?"

Agacé par les critiques de Louis Van Gaal contre sa sélection avant le match, Lionel Messi a d'abord célébré son but en chambrant le banc néerlandais, avant quelques échanges houleux avec le sélectionneur des Oranje et puis une sortie cinglante sur le style de jeu des Néerlandais. "Van Gaal dit qu’ils jouent un bon football, mais ce qu’il a fait, c’est mettre des gens grands et frapper de longs ballons."

Après cela, la star du Paris Saint-Germain s'est pris le bec avec Wout Weghorst alors qu'il parlait à la télévision argentine. "Qu’est-ce que tu regardes, imbécile ? Repars là-bas, idiot. Repars-y, oui !", a lâché la Pulga avec un regard noir en direction du double buteur des Oranje. On a rarement vu Lionel Messi comme ça...

"QUE MIRAS BOBO":

Por una consulta de Lionel Messi pic.twitter.com/LHBGMtfgoP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 9, 2022

