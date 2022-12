PSG, Argentine : Messi se fait reprendre de volée pour son geste polémique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le coup de gueule de Lionel Messi a déjà fait le tour du monde. Peu après la qualification de l’Argentine dans le dernier carré de la Coupe du monde, l’attaquant du PSG s’en est vertement pris à Wout Weghorst alors qu'il parlait à la télévision argentine. « Qu’est-ce que tu regardes, imbécile ? Repars là-bas, idiot. Repars-y, oui ! », a lâché la Pulga avec un regard noir en direction du double buteur des Oranje. Cette nuit, on a appris que le crack du PSG avait été insulté au préalable par son adversaire. « Weghorst lui a dit : ‘Vas te faire encu***’ », a affirmé José Alvarez dans l’émission El Chiringuito. Louis van Gaal n’était pas allé jusque-là mais avait agacé Messi en critiquant la sélection argentine avant le quart, ce qui a provoqué la célébration chambreuse de Messi à l’égard du staff néerlandais samedi soir.

« Van Gaal mérite le respect »

Pour cette réaction épidermique, la star du PSG s’est fait remonter les bretelles. « C’est mal, Messi, c’est mal. Van Gaal mérite le respect, a tonné Josep Pedrerol. Le mieux, c’est de serrer la main de l’adversaire, pas de se moquer de lui. »

Pro Real Madrid, le journaliste Edu Aguierre n’a pas raté Messi non plus : « On dirait quoi si un autre que Messi avait fait cela ? C’est si difficile de dire qu’il s’est trompé dans son geste ? Qui est l’exemple pour ls enfants qui regardent ? » « Le geste de Messi m’a vraiment déçu », a conclu son confrère Alex Silvestre.

Pour résumer S’il pensait bien faire en chambrant Louis van Gaal et tout le staff des Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe du monde, vendredi (2-2 4 tab 3), Lionel Messi (PSG, 35 ans) s’est pris une volée de bois vert en retour !

