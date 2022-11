PSG, Argentine : Scaloni donne des nouvelles de Messi et dément toute blessure

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors que l'Argentine, défait par l'Arabie Saoudite (2-1) au premier match de poules de la Coupe du monde au Qatar, affronte ce samedi le Mexique, une rumeur selon laquelle Lionel Messi serait victime d'un pépin physique et aurait dû sécher un entraînement a vu le jour.

"Messi va bien"

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille, Lionel Scaloni a démenti toute blessure de sa star. "Il y a des images qui montre que Lionel Messi s'est bien entraîné. Le groupe qui a joué a fait la moitié des entraînements. Il va bien et on a plus que jamais besoin de tout le monde. Sur le plan physique et moral il va bien, il n'y a pas de problème", a assuré le sélectionneur de l'Albiceleste devant les médias. Que les supporters argentins se rassurents, la Pulga devrait donc être bien présent pour défier les Mexicains.

#SelecciónMayor @lioscaloni en conferencia 🎙️ : "Messi está bien. Más que nunca necesitamos de todos. Seguramente vaya todo bien, a nivel físico y moral, él está bien". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2022

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille d'affronter le Mexique, le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a assuré que Lionel Messi n'était pas blessé.

