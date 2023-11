PSG - AS Monaco : Paris s'offre le choc princier, les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le Paris Saint-Germain s'est offert ce vendredi contre l'AS Monaco (5-2) le choc de la 13e journée de Ligue 1. Devant au score à la pause (2-1) grâce aux réalisations de Gonçalo Ramos (18e) et Kylian Mbappé (39e, s.p.), les Parisiens ont surtout fait la différence à 20 minutes de la fin du match grâce aux buts coup sur coup d'Ousmane Dembélé (70e) et Vitinha (72e). La réduction du score de Folarin Balogun (75e) pour les Monégasques n'a rien changé et le PSG a même alourdi le score dans le temps additionnel par l'intermédiaire de Randal Kolo Muani (90+6e). Grâce à cette victoire, leur cinquième consécutive en championnat, les hommes de Luis Enrique consolident leur place de leader au classement.

Les notes des Parisiens

Donnarumma (5) - Hakimi (5), Skriniar (5), Hernandez (6), Mukiele (5) - Vitinha (7), Ugarte (6), Ruiz (7) - Dembélé (8), Ramos (6), Mbappé (7).

